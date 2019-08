Fortnite wchodzi w X sezon. Finał World Cup najchętniej oglądanym w historii e-sportu

Firma Epic, czyli twórcy gry Fortnite, pochwaliła się wynikami oglądalności niedawnego turnieju World Cup. Mistrzostwa świata w Fortnite w szczytowym momencie oglądało na Twitchu i YouTube 2,3 miliony widzów. Oznacza to, że turniej ten był najchętniej oglądanym wydarzeniem e-sportowym w historii. Oczywiście słusznie oburzać mogą się fani gry DOTA 2. Turniej The International z 2017 roku miało oglądać 5 milionów widzów. W tym wypadku są to jednak szacunki wliczające też nieoficjalne streamy, użytkowników obserwujących z poziomu gry oraz widzów z Chin.

Fortnite'owy World Cup był też ciekawy z innych względów. W kategorii Duo (zespoły złożone z dwóch graczy) wygrali bowiem 16- i 17-latek. W solowych starciach wygrał 16-latek, a na piątym miejscu znalazł się gracz mający zaledwie 13 lat. Pierwsza dwójka wygrała po 1,5 mln dolarów, mistrz Solo zdobył 3 mln, a 13-letni gracz blisko milion dolarów.