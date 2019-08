Streamer zarobił 50 milionów za... zmianę portalu. Microsoft zwerbował Ninję

Najpopularniejszy obecnie streamer na świecie zmienił platformę. Od teraz zamiast na Twitchu będzie można go obejrzeć na Mixerze. Co skłoniło go do tej decyzji i zaryzykowania utraty ogromnej bazy widzów? 50 milionów dolarów od Microsoftu.

O milionowym transferze pisał m.in. dziennikarz Tom Warren z serwisu The Verge. Wyjaśniał, że Google ma YouTube i Stadię, Amazon Twitcha, a Microsoft Xboksa, Mixera i xCloud. Firma Billa Gatesa na tym polu wystartowała zdecydowanie najpóźniej, dlatego stara się odrobić straty poprzez odważne posunięcia. Trzeba przyznać, że pomysł wypalił – już pierwszego dnia Ninja przekroczył liczbę 500 tys. subskrybentów i 4 miliony widzów. Aplikacja Mixer wdrapała się na szczyt najpopularniejszych w App Store w Ameryce Północnej. Ninja, czyli Tyler Blevins, zaczynał od grania w Halo 3. Szczyt sławy osiągnął, kiedy przerzucił się na Fortnite. Ninja streamuje od 2009 roku. To nie pierwszy raz, kiedy angażuje się w świetnie płatne akcje promocyjne. Wcześniej zainkasował milion dolarów od Electronic Arts. Jedyne, co musiał zrobić, to grać w nową produkcję firmy – Apex Legends. Jak poinformował na swoim streamie, w samym 2018 roku na swojej działalności zarobił 10 milionów dolarów. Czytaj także:

