InPost uruchamia usługę dla graczy. Za zamawianie paczek zniżki na skiny, waluty w grach czy Netfliksa

InPost uruchomił specjalną usługę dedykowaną graczom komputerowym, podała spółka. Dzięki współpracy z serwisem dogry.pl użytkownicy usług InPost mogą dołączyć do programu partnerskiego - za zamawianie paczek uczestnicy dostają bonusy: waluty premium do najpopularniejszych gier, skiny czy pełne wersje gier na różne platformy, vouchery do m.in. Netflixa, Allegro czy Paysafecard.

„Inicjatywa dogry.pl oraz InPostu to nietuzinkowe połączenie branży gamingowej z branżą kurierską - pierwsze takie na świecie. Jesteśmy przekonani, że współpraca ma bardzo duży potencjał - w świecie digitalu, nasyconym przez media, zyskanie uwagi konsumenta jest coraz większym wyzwaniem. Gamekit mówi językiem graczy i tworzy dla nich dedykowane kampanie i programy lojalnościowe. Tylko w Polsce dociera do ponad 3 mln graczy, a na świecie ma już ponad 18 mln użytkowników. Blisko połowa polskich internautów korzysta z adblocków, a program InPost z Gamekit pozwala na dotarcie do tej ważnej i rosnącej grupy konsumentów. Wychodzimy naprzeciw naszym klientom, jednocześnie dziękując im za lojalność i dajemy im dodatkowe bonusy: waluty premium do najpopularniejszych gier, skiny czy pełne wersje gier na różne platformy. Ci, których gamerska biblioteka jest pełna, mogą skorzystać z voucherów do m.in. Netflixa, Allegro czy Paysafecard” – powiedział prezes InPost Rafał Brzoska.