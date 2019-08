Chcieli 48 tys., dostali 4 miliony dolarów. Polska planszówka hitem na Kickstarterze

Awaken Realms to twórcy gier planszowych z Wrocławia, którzy jak dotąd stworzyli takie tytuły jak Lords of Hellas, This War of Mine czy Nemesis. To o ich najnowszym dziele będzie jednak głośno na całym świecie. Wszystko za sprawą fantastycznie przeprowadzonej zbiórki środków na Kickstarterze. Polacy do stworzenia gry potrzebowali jedynie 50 tys. dolarów.

Ich projekt spodobał się jednak tak bardzo, że pula środków cały czas rosła. W odpowiedzi twórcy wymyślali kolejne dodatki, bonusy i rozszerzenia. Fani planszówek doceniali niemal każde posunięcie wrocławian i wciąż sypali pieniędzmi. W ten sposób pula środków do wykorzystania dobiła do 4 milionów dolarów.

Czym w ogóle mają być Etherfields? Zaprojektowana przez Michała Oracza (autora m.in. świetnej Neuroshimy Hex) gra to zabawa dla maksymalnie czterech osób, choć można próbować nawet w pojedynkę. To podróż w krainę snów, w której wszystko może potoczyć się w bardzo nieoczekiwany sposób. Dość powiedzieć, że twórcy obiecują 50 godzin rozrywki w podstawowej wersji.

W pudełku Etherfields znajdą się pięknie wykonane figurki dla graczy, 9 masek, ponad 750 kart do gry, mnóstwo różnego rodzaju znaczników, plansze i wiele innych drobiazgów. Koszt takiego zestawu to obecnie 91 dolarów (około 350 zł). I coś nam mówi, że nawet z taką ceną znajdą się na ten tytuł nabywcy. Zobaczcie tylko materiały udostępniane przez twórców.