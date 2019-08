Tej okazji lepiej nie przegapić. Dwie świetne gry do ściągnięcia za darmo

By zgarnąć obie wspomniane gry nie musimy się wcale spieszyć. Promocja potrwa do 22 sierpnia. Doświadczenie podpowiada jednak, że lepiej zabrać się do rzeczy od razu, zwłaszcza, że nie kosztuje nas to żadnego wysiłku. Wystarczy mieć konto na Epic Games Store, kliknąć w polecane tytuły na górze witryny i po zaakceptowaniu regulaminu już mamy je w naszej bibliotece.

Mutant Year Zero: Road to Eden to coś dla fanów strategii typu X-COM. Jak sama nazwa wskazuje, prowadzimy w niej grupę mutantów. Nasi bohaterowie przypominają znane z naszego świata zwierzęta, z tym że poruszają się na dwóch nogach i mówią ludzkim głosem. Gra jest całkiem świeża, bo wyszła raptem w grudniu ubiegłego roku. Na konsolę Nintendo Switch trafiła nawet dopiero pod koniec ubiegłego miesiąca.

Z kolei Hyper Light Drifter to świetnie oceniane (84/100 w Metacritic) zręcznościowe RPG z 2016 roku. Z pewnością spodoba się fanom pixel artu i dobrej muzyki. Soundtrack zasługuje tutaj bowiem na szczególne uznanie. Ostatnią informacją wartą uwagi jest ta, dotycząca darmowej gry zaplanowanej na przyszły tydzień. To śliczna łamigłówka Fez, w którą każdy fan gier komputerowych po prostu zagrać powinien.