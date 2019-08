Najlepsze trailery z Gamescom 2019. Nowy Need for Speed i Death Stranding

Tegoroczny Gamescom obfituje w interesujące dla branży gier wideo informacje. Polski Cyberpunk będzie jednym z tytułów, które odpalimy w usłudze Google Stadia. Oznacza to, że w tytuł ten teoretycznie będą mogły zagrać też osoby ze słabszym sprzętem (ale lepszym internetem). Innym ważnym obwieszczeniem jest wprowadzenie do PUBG opcji cross-play, czyli możliwości gry online pomiędzy użytkownikami różnych platform. Od teraz gracze konsolowi bez problemu będą rywalizować np. z posiadaczami komputerów stacjonarnych. Informację o blisko 30 nowych grach niezależnych otrzymali też właściciele przenośnych Switchów od Nintendo.

