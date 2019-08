„Przełomowa” usługa Apple Arcade będzie tańsza, niż się spodziewano. Tylko 5 dolarów?

Specjalną zakładkę Apple Arcade zauważono już w App Store w systemach iOS, iPadOS oraz MacOS w wersji beta. Nowa usługa ma polegać na tym, że za jednorazową miesięczną opłatę użytkownicy urządzeń z jabłuszkiem uzyskają dostep do wszystkich gier komputerowych zgromadzonych w AA. Tylko na początku ma to być aż 100 tytułów. Według zapowiedzi, mają to być głównie mobilne produkcje. Pierwsze gry dla Apple Arcade tworzyli tacy giganci, jak Disney, LEGO, SEGA, Konami, Gameloft czy Cartoon Network. Koszt stworzenia tego wszystkiego to pół miliarda dolarów.

Choć wielu spodziewało się, że cena za Apple Arcade będzie zgodnie ze standardami firmy wysoka, to internauci mają dobrą wiadomość. Według informacji krążących w sieci, za miesiąc korzystania z AA zapłacimy jedynie 4,99 dolarów. Dodatkowo, pierwszy miesiąc usługi będzie dostępny za darmo, a wykupiony raz abonament będzie mogło wykorzystywać kilku członków rodziny.