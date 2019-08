Cyberpunk 2077. Oficjalny soundtrack jeszcze nie istnieje, więc fani robią własne

Zebrane poniżej piosenki to dwa utwory, które pojawiły się w oficjalnych zwiastunach oraz jeden utwór nagrany specjalnie na potrzeby gry. Pozostałe zostały stworzone przez fanów. Trzeba przyznać, że dobrze wpasowują się klimatem w cyberpunkowy świat. Część z osób komentujących na YouTube sugeruje CD Projekt Red, by włączyć je do oficjalnego soundtracku. A jakie jest Wasze zdanie?

Cyberpunk 2077 Radio Mix (Electro/Cyberpunk)



Cyberpunk 2077 - Future Nights (Fanmade Soundtrack)



Cyberpunk 2077 - Drive Or Die (Fanmade Soundtrack)



(Stream / Buy) HEAD SPLITTER - Welcome to Night City



Cyberpunk 2077 Soundtrack / Hyper - Clockwork



Cyberpunk 2077 - Scavenger Hideout Music (EurocorpFx Remake)



Cyberpunk 2077 - Against the Tide (Fanmade Soundtrack)



CYBERPUNK 2077 SONG - City Of Dreams by Miracle Of Sound



Cyberpunk 2077 – E3 2018 Trailer Music / Hyper - ''SPOILER'' (4K)



Cyberpunk 2077 — Chippin’ In by SAMURAI (Refused)



Archive - Bullets (CyberPunk 2077 Trailer Song)Czytaj także:

CD Projekt zawstydza polskich gigantów. Jest już warty prawie dwukrotnie więcej od KGHM i PGECzytaj także:

Cyberpunk 2077. Nowy teaser i nowe screeny. Czy ta gra może wyglądać jeszcze lepiej?Czytaj także:

Cyberpunk 2077 na szczycie listy bestsellerów Steam. Gra ma premierę dopiero w kwietniu