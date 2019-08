Jak wygląda najnowszy Need for Speed? Zaprezentowano dwa pełne wyścigi

Tak szybka premiera Need for Speed: Heat to spore zaskoczenie. Zwłaszcza, że do niedawna oficjalnie nie wiadomo było nawet, iż taka gra powstaje. Fani musieli opierać się na plotkach z branżowych portali i mediów społecznościowych. Tymczasem już 8 listopada odpalimy wirtualne silniki i popędzimy w szalonym wyścigu. Z zaprezentowanych fragmentów rozgrywki wynika, że będziemy konkurować nie tylko z innymi uczestnikami rajdów, ale i z policją, próbującą przerywać nielegalne zawody.

Dłuższy fragment rozgrywki zaprezentował na YouTube serwis IGN. Na opublikowanym 20 sierpnia wideo widzimy dwa pełne wyścigi: jeden odbywa się za dnia, drugi w nocy. Trzeba przyznać, że grafika i „poczucie prędkości” wypadają korzystnie. Miejmy nadzieję, że będzie to czuć także w ostatecznej wersji gry. Nowego Need for Speeda sprawdzimy na PS4, XBO i komputerach stacjonarnych.

