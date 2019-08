Fez za darmo w Epic Games Store. Jej oceny to 91/100 w Metacritic

Fez to gra, w której trudno szukać graficznych fajerwerków czy monstrualnych rozmiarów fabuły. Zapewniamy jednak, że obok tej produkcji nie warto przechodzić obojętnie. Jeśli cenicie sobie grywalność, odkrywanie i łamanie głowy, to będzie to tytuł dla was. Tym bardziej, że wyjątkowo można go zgarnąć za darmo, dzięki polityce Epic Games Store, które dla przyciągnięcia nowych klientów co tydzień oddaje jedną grę w ich ręce.

Grę o przygodach przystrojonego w fez Gomeza można pobrać od 22 do 29 sierpnia. Ten niezależny tytuł z 2013 roku do dziś cieszy się oceną 91/100 na Metacritic. Rozgrywka polega na tym, że teoretycznie dwuwymiarowy świat możemy obracać jednym przyciskiem, tworząc złudzenie trójwymiarowości. W wielu miejscach przemierzanej przez nas krainy poukrywane są różne sekrety, czy niezbędne do rozwoju akcji elementy. By dotrzeć do niektórych z nich potrzeba nie lada główkowania. Sukces sprawia jednak wielką przyjemność.

Jeżeli mimo naszych zachęt nie interesuje was Fez, albo macie go już w swojej kolekcji, to koniecznie powinniście wrócić tu za tydzień. Wtedy bowiem w promocji będą dwa absolutne hity: mroczne Inside oraz zbierająca masę najważniejszych nagród Celeste. Takich tytułów po prostu nie możecie przegapić!