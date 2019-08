Terminator T-800 w Mortal Kombat? To nie żart, do wojowników dołączy też... Joker

Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Sonya, Liu Kang i Johnny Cage – teraz ci legendarni wojownicy będą mogli zmierzyć się z takimi przeciwnikami jak Joker, Spawn czy Terminator. To świetna wiadomość dla posiadaczy najnowszej gry Nether Realm – dobrych zawodników bowiem nigdy za wiele.

Jokera znanego z komiksów z Batmanem, ani filmowego Terminatora nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Na docenienie zasługuje fakt, że wykreowana na potrzeby gry postać T-800 jest wyjątkowo podobna do odtwórcy głównej roli w filmach Jamesa Camerona. Równie dobrze nowy bohater MK 11 mógłby nazywać się Arnold Schwarzenegger, a nikt nie mógłby się do tego przyczepić.

Spawn to z kolei mniej znana, jednak mocno pożądana przez graczy postać z komiksów Image Comics. Stworzony przez Todda McFarlane'a złoczyńca to zasłużony dla USA pułkownik Al Simmons, który po śmierci wraca do świata żywych. Ceną za powrót jest jednak utrata starego ciała i luki w pamięci, dzięki którym nowy władca jest w stanie całkowicie manipulować Spawnem, jak nazywa się teraz alter ego bohatera.

Oprócz tych trzech postaci, w ramach płatnego rozszerzenia dostępni są jeszcze Shang Tsung, Nightwolf i Sindel. Dwóch pierwszych już teraz zostało dodanych do gry. Terminator dołączy do obsady 8 października, Sinder 26 listopada, Joker 28 stycznia, a Spawn 17 marca przyszłego roku. Należy podkreślić, że Mortal Kombat 11 został bardzo ciepło przyjęty przez krytyków (82/100 na Metacritic), ale bardzo źle przez graczy (2,5/10). Narzekania nie dotyczą jednak rozgrywki, tylko wprowadzonych do gry mikropłatności za niektóre funkcje oraz konieczności gry z ciągłym podłączeniem do internetu.

