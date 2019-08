Dota 2: The International 2019 zakończone. Polak w finale, a w puli... 34 mln dolarów

„Mistrzostwa Dota 2: The International” odbyły się w Szanghaju. Łączna pula nagród wyniosła 34 292 599 dolarów, czyli ponad 134 mln złotych. Turniej wygrała drużyna OG, która triumfowała już w zeszłym roku. W ten sposób została pierwszą drużyną w dziewięcioletniej historii turnieju, która nie tylko dwukrotnie zdobyła tytuł, ale obroniła go. Jej członkowie pochodzą ze Skandynawii, Francji i Australii. Zwycięzcy otrzymali 15,6 mln dolarów, czyli ponad 3,1 mln na osobę. W ciągu dwóch lat z turnieju The International zarobili ponad 26 milionów dolarów.

Przeciwnikami OG w finale była drużyna Team Liquid, zwycięzcy The International sprzed dwóch lat. Jednym, z członków drużyny jest urodzony w Polsce i posiadający podwójne, polskie i jordańskie obywatelstwo Amer „Miracle” Al-Barkawi. Poza nim w drużynie znajdują się gracze z Rumunii, Niemiec, Belgii i Libanu. Za drugie miejsce Team Liquid dostało 4,5 mln dolarów do podziału, co wynosi około 900 tys. dolarów na głowę.

Na wysokim miejscu w turnieju uplasowała się także drużyna innego polskiego zawodnika. Team Secret z 19-letnim Polakiem Michałem Nishą Jankowskim w składzie zajął czwarte miejsce premiowane nagrodą ponad 2 mln dolarów.

Nowy rekord

Poprzednim rekordzistą pod względem wysokości łącznej puli nagród jakie można było wygrać w turnieju e-sportowym był Fortnite World Cup Solo, który odbywał się w lipcu tego roku. W turnieju można było wygrać 30 mln dolarów, a 16-letni zwycięzca Kyle „Bugha” Giersdorf zgarnął 3 mln. dolarów.