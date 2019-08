Nie tylko Cyberpunk. Polskie Dying Light 2 zapowiada się na prawdziwy hit

Nasz optymizm co do szans na kolejny growy hit z polski nie jest bezpodstawny. Opieramy go na opublikowanym właśnie 26-minutowym materiale z gry, która ukaże się również, tak jak Cyberpunk 2077, na wiosnę przyszłego roku. Jeśli nie wierzycie nam, zerknijcie na komentarze pod gameplayem na YouTube. Wychwalany jest tam nie tylko sam Dying Light, ale i cała polska branża. Wygląda na to, że internauci dobrze orientują się w temacie pochodzenia najlepszych tytułów.

Kilkadziesiąt minut z gry pokazuje misję, w którą do tej pory mogli zagrać jedynie dziennikarze podczas specjalnego pokazu za zamkniętymi drzwiami na targach E3. Widzimy w nim jedną z misji, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w Dying Light 2. Czego tam nie ma: rozbudowane wątki fabularne, rozwinięty parkour, pełne szczegółów postapokaliptyczne miasto i oczywiście hordy zombies. Zobaczcie zresztą sami, nie musimy tego zachwalać, gra broni się sama.