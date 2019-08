Polski Serial Cleaner rekordowo wysoko w rankingach sklepu Nintendo. Pierwszy w Europie!

Serial Cleaner, utrzymana w klimacie lat 70-tych skradanka stworzona przez krakowskie studio, od tygodnia dostępna jest w promocji w serwisie Nintendo eShop. W rezultacie gra natychmiastowo awansowała w zestawieniu najchętniej kupowanych pozycji: zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Europie wśród gier sprzedawanych wyłącznie cyfrowo i drugie w kategorii All Games, natomiast na rynku amerykańskim – kolejno siódme i siedemnaste.

Wynik jest o tyle istotny, że gra jest już na rynku ponad dwa lata, a mimo to cieszy się popularnością. – Wspólnie z wydawcą dokładamy wszelkich starań, aby gra wciąż żyła – mówi Michał Mielcarek, prezes Draw Distance. – Dbamy o jej obecność w abonamentach, takich jak Humble Monthly czy Twitch Prime i organizowanie wyprzedaży to niektóre spośród działań, które podejmujemy w tym kierunku – dodaje.

Nie uzyskano jeszcze dokładnych danych na ten temat, jednak wydawca szacuje, że w ostatnim czasie mogło sprzedać się nawet do kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy gry.

– Budujemy bazę fanów, o jakiej przed wejściem na NewConnect mogliśmy tylko pomarzyć – kontynuuje Mielcarek. – Jest dla nas niezwykle ważne, że nasza produkcja prosperuje nie tylko tuż po premierze. Od początku liczyliśmy na tak zwany długi ogon sprzedażowy – przyznał.

Co więcej, studio ma powody, by przypuszczać, że możliwy będzie kolejny wzrost zainteresowania, a co za tym idzie – wzrost liczby graczy. Niedawno rozpoczęły się negocjacje z sieciami telewizyjnymi i serwisami streamingowymi dotyczące produkcji serialu opartego na licencji gry, prowadzone przez Legendary Television Productions we współpracy z DJ2 Enter-tainment i Agency For the Performing Acts.

Draw Distance

Draw Distance to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako iFun4all – spółka-córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów indie action adventure oraz wykorzystujących Real World-Data – informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

