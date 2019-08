League of Legends na smartfonie? Zobaczcie sami, jak to wygląda

Tak, nie jest to oficjalna prezentacja. Nie, za tym nagraniem nie stoi Riot Games. Widoczny na opublikowanym w internecie filmie gameplay wygląda jednak na tak dopracowany, że właściwie trudno przypuszczać, by zrobili to amatorzy, albo by był to jakiś inny rodzaj oszustwa. O ujawnionym fragmencie rozgrywki napisały zresztą branżowe portale z całego świata. Bo i jest o czym pisać.

Zaprezentowana rozgrywka wygląda jak niemal gotowa wersja. Co więcej, nie jest to typowy, pełen uproszczeń tytuł mobilny. Gra wygląda bardzo podobnie do oryginalnego League of Legends. Oczywiście trudno na podstawie samego oglądania stwierdzić, jak dokładnie rozwiązano kwestie sterowania, ale widzimy, że grającej osobie nie sprawia to dużych trudności. Rozgrywka przy tym sprawia wrażenie zbliżonej dynamiką do tej znanej z oryginału. Gdyby podobnie wyglądała gotowa wersja, możemy chyba mówić o prawdziwym hicie na smartfony i tablety.

Media zajmujące się tematyką gier komputerowych sugerują, że na informacje dotyczące LoL-a powinniśmy zaczekać do października. To wtedy mija 10 lat od stworzenia legendarnej moby.