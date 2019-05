USA wprowadzają nowe przepisy. Huawei na czarnej liście

Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie, na mocy którego amerykańskie firmy nie będą mogły korzystać ze sprzętu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego USA. Jak twierdzą eksperci, jest to dokument skierowany bezpośrednio w firmę Huawei, która miała szpiegować na rzecz chińskiego rządu. Decyzja administracji Trumpa zwiększa ryzyko eskalacji napięć między USA a Chinami. Huawei jest największym na świecie dostawcą urządzeń telekomunikacyjnych. Firma kontrolowana jest przez rząd Chin.

Administracja amerykańska zaprzecza

W oficjalnym stanowisku amerykańska administracja zaprzecza jakoby dokument był skierowany przeciwko firmie Huawei. Jednakże zaraz po podpisaniu dokumentu amerykański Departament Handlu formalnie wpisał chińską firmę technologiczną na listę firm, które USA uważa za przedsiębiorstwa "podminowujące amerykańskie interesy". W związku z dodaniem firmy na listę zostanie ona objęta nowymi przepisami.

Nowe rozporządzenie jest kolejnym narzędziem w rękach prezydenta Trumpa, które ma pomóc w negocjacjach z Chinami, które dotyczyć będą nałożenia dodatkowego cła na towary importowane z Chin. W ostatnich dniach strona chińska odpowiedziała, że zamierza wprowadzić podobne rozwiązanie na produkty amerykańskie.

Wyższe cło na produkty z Chin

Stany Zjednoczone podniosły cła na towary importowane z Chin o rocznej wartości przekraczającej 200 mld dolarów. Jak wynika ze statystyk, stanowią one ponad 40 proc. całego importu z Państwa Środka. To już dziesiąty miesiąc wojny handlowej między największymi mocarstwami świata. Strony postanowiły kontynuować negocjacje, które mają doprowadzić do załagodzenia sytuacji. W oficjalnym komunikacie strona chińska wyraziła „głębokie ubolewanie” nad decyzją administracji prezydenta Trumpa.

