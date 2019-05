„Ruch” nadal generuje straty. Mimo to, sąd może zatwierdzić układ z wierzycielami

„Z ponad 165 mln zł długu wydawnictwa mają odzyskać zaledwie 32,4 mln zł. Pieniądze wyłoży Orlen, który dodatkowo zobowiązał się do pokrycia kolejnych 32 mln zł zobowiązań Ruchu, nieobjętych układem. A dodatkowe 87,5 mln zł kolporterowi ma podarować jego największy wierzyciel, czyli Alior”. – informuje Puls Biznesu.

Sąd ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć 29 maja.

300 mln złotych to za mało

Łączna kwota wsparcia, którą Kolporter otrzymał na ratowanie Ruchu, to już ponad 300 mln złotych. Nadal nie jest to kwota wystarczająca. Jeśli sytuacja się nie poprawi i dojdzie do upadku spółki, to według wyliczeń, jej wierzyciele mogliby liczyć na odzyskanie tylko 10-11 proc. należności.

Decyzja sądu nie jest jeszcze znana, ale jak pisze dziennik, „pewną wskazówką jest to, że na ostatnim posiedzeniu oddalił wszystkie wnioski dowodowe składane przez firmy Romana Oraczewskiego, a także ich wnioski o umorzenie postępowań układowych Ruchu”.