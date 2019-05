Żabka 2.0 ma konkurenta? Powstaje sieć autonomicznych sklepów, drzwi otworzysz za pomocą aplikacji

„Innowacyjny, prosty, znający potrzeby klienta – taki powinien być sklep w 2019 roku” – podaje Surge Cloud na Twitterze. Z ustaleń dziennikarzy portalu gazeta.pl wynika, że firma planuje uruchomić 21 sklepów autonomicznych w ciągu 12 miesięcy. – Oddajemy władzę klientom, pozwalając im decydować, kiedy chcą wejść do sklepu, o której godzinie i którego dnia tygodnia. Take&GO to nie jest tylko show technologiczny. To jest odpowiedź na to, co usłyszeliśmy od przedstawicieli branży, a mianowicie, że sposobem na sukces w handlu jest zmniejszenie kosztów operacyjnych – wyjaśnił Marcin Dąbrowski, dyrektor generalny Surge Cloud.

Zainstaluj aplikację, by otworzyć drzwi

Czym sklepy Take&GO różnią się od innych? Ich funkcjonowanie będzie bazować na innowacyjnych rozwiązaniach – m.in. sztucznej inteligencji. Co ciekawe, drzwi sklepów będą otwierały się za pomocą specjalnej aplikacji. Jak zapewniają pomysłodawcy, będzie to ogromne ułatwienie dla klientów, ale również właścicieli sklepów, którzy zaoszczędzą na tzw. kosztach operacyjnych. Z początkowych ustaleń wynika, że w Take&GO będą dostępne jedynie produkty spożywcze.

Jak podaje gazeta.pl, na początku 2019 roku właściciel sieci Żabka zapowiedział rozpoczęcie współpracy z firmą AiFi, dzięki czemu miały powstać zautomatyzowane i inteligentne sklepy samoobsługowe. Do tej pory nie podano daty ich otwarcia.

