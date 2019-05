UOKiK ukarał operatora komórkowego. Prawie 40 mln zł kary za pobieranie opłat spoza abonamentu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Polkomtel, operatora sieci Plus, 39,46 mln zł kary za pobieranie opłat za usługi, które nie były wliczane do kwoty abonamentu. Urząd twierdzi, że operator robił to bez zgody klientów.

Operator sieci komórkowej Plus, firma Polkomtel będzie musiała zapłacić niemal 40 mln złotych kary. Tak w nieprawomocnym postanowieniu orzekł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziewięć usług Jak twierdzi UOKiK, Polkomtel pobierał opłaty za dziewięć usług, które nie były objęte abonamentem. Operator uruchamiał je bez wiedzy klientów w momencie podpisania umowy. Przez pierwsze miesiące korzystania z abonamentu usługi były bezpłatne, przez co klienci, którzy dokładnie nie wczytali się w umowę, nie wiedzieli o ich istnieniu. Jeśli po upływie okresu promocji, konsument nie zrezygnował z usług, Plus rozpoczynał naliczanie comiesięcznych opłat w wysokości od 2 do 20 zł. „Polkomtel takich wyraźnych zgód konsumentów nie miał. Informacje na temat zlecenia aktywacji tych usług i opłat za nie znajdowały się w odrębnych od umowy dokumentach, czyli regulaminach promocji. Klient, podpisując umowę, akceptował również treść ogólnego oświadczenia wskazującego, że zapoznał się z dokumentami składającymi się na umowę. Jak wynika z reklamacji, część konsumentów nawet nie była świadoma, że co miesiąc dodatkowo płaciła np. za 'Czasoumilacz'” – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał. UOKiK nałożył kary za każdą z przemilczanych przez operatora usług. W ten sposób łączna kwota kar wyniosła niemal 40 mln złotych. To nie nie pierwszy tego typu przypadek. W 2016 roku Urząd nałożył podobną karę na T-Mobile Polska. Operator odwołał się jednak od konieczności zapłacenia 15 mln zł. Informacja dla klientów Plus Jeśli decyzja się uprawomocni, Polkomtel będzie musiał zawiadomić swoich klientów oraz opublikować treść decyzji na swojej stronie internetowej. Dodatkowo Urząd nakazał publikację treści decyzji w dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz wysłanie listów poleconych do wszystkich abonentów, od których choć raz pobrał opłatę za którąś ze wskazanych usług. Czytaj także:

