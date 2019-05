„Krzyż śmierci” po decyzji Trumpa. Groźna sytuacja może wpłynąć także na Polskę

Prezydent USA Donald niespodziewanie zapowiedział, że po nałożeniu wyższych ceł na Chiny, teraz przyszła pora na podobny zabieg względem Meksyku. Od 10 czerwca meksykańskie towary zostaną objęte dodatkową opłatą w wysokości 5 proc. To jednak nie koniec wzrostów skierowanych w sąsiada z południa. Cła mają stopniowo rosnąć aż do 1 października, kiedy to osiągną poziom 25 proc.

Decyzja polityczna

Prezydent Trump zapowiedział, że tak wysokie cła będą utrzymywane tak długo, aż Meksyk nie podejmie kroków mających na celu ograniczenie ruchu nielegalnych emigrantów i nie „uszczelnią” granicy. To kolejny etap ruchów politycznych, których elementem był, między innymi, pomysł budowy muru na granicy USA z Meksykiem.

„Krzyż śmieci”, czyli nerwowa reakcja inwestorów

Kolejna decyzja Trumpa, która miała charakter ekonomiczny, zachwiała rynkami inwestycyjnymi. W pierwszym momencie w górę wystrzeliła cena złota oraz znacząco spadł kurs meksykańskiego Peso. Nerwowo zareagował także indeks MSCI Emerging Markets, czyli indeks rynków wschodzących, do którego zaliczana jest także Polska. Utworzyła się na nim formacja, którą ekonomiści nazywają „krzyżem śmierci”.

„Krzyż śmierci” to sytuacja, w której średnia z 50 dni spada poniżej średniej 100-dniowej. Ekonomiści podkreślają, że w większości przypadków oznacza to nadejście bessy po okresie długotrwałych wzrostów. Decyzja polityczna USA może więc odbić się nie tylko na Meksyku, ale także, pośrednio, na innych rynkach wschodzących.

