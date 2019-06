WWDC 2019 zakończone. Jakie nowości przygotowała firma Apple?

tvOS

Pierwsze zmiany zapowiedziane podczas WWDC 2019 dotyczą telewizji od Apple. System tvOS zmieni się przede wszystkim w ekranie startowym, który nawiązywać będzie do interface'u, który znany jest użytkownikom komputerów z nadgryzionym jabłkiem. Użytkownicy telewizorów otrzymają także pełnoekranowy podgląd oraz spersonalizowaną listę polecanych programów. Podobny system stosują od jakiegoś czasu popularne platformy jak chociażby Netflix. tvOS przedstawi nam listę polecanych filmów, seriali i programów, na podstawie naszych wcześniejszych preferencji. Ulepszenie dotyczy także aplikacji Apple Music na telewizory. W nowej wersji możliwe będzie wyświetlanie tekstu odtwarzanej właśnie piosenki. To gratka dla fanów karaoke.

Apple Watch

Także użytkownicy zegarków od Apple doczekali się nowości. Główne zmiany dotyczyć będą możliwości odtwarzania audiobooków i notatek głosowych. To nowa atrakcja np. dla osób, które lubią posłuchać książki podczas aktywności fizycznej. Pozornie małe, ale bardzo pomysłowe i przydatne zmiany czekają także kalkulator na Apple Watchach. W nowej wersji możliwe będzie wyliczanie napiwków czy dzielenie rachunków. Tę funkcję doceni każdy, kto kiedykolwiek był na kolacji z większą grupą przyjaciół. Użytkownicy zegarków Apple doczekają się także dedykowanego sklepu Apple Store, z którego będą mogli pobierać aplikacje za pośrednictwem zegarka.

Z ciekawostek wizualnych firma zapowiedziała nowe tarcze, które będzie można ustawić na swoim wyświetlaczu. Wśród nich znajdą się rozwiązania bardzo uproszczone, ale także gradientowe i jedna, która imitować będzie zegar słoneczny.

iOS 13

Najbardziej wyczekiwana część konferencji WWDC19 dotyczyła prezentacji nowego systemu operacyjnego dla iPhonów, czyli iOS 13. Co nowego w softwarze na telefony? Przede wszystkim optymalizacja. Jak powiedział Craig Federighi, firma położyła nacisk na wydajność i prędkość działania nowej wersji systemu operacyjnego. Szybszy będzie także system FaceID służący do odblokowywania telefony za pomocą skanu twarzy właściciela. Przedstawiciele firmy zapowiadają, że jego wydajność podniesiono o 30 proc. w porównaniu z poprzednią wersją oprogramowania.

Optymalizacja dotknęła także aplikacji i plików aktualizacyjnych systemu iOS. Zostaną one odchudzone o 60 proc., co wpłynie na prędkość ich pobierania, oraz funkcjonowanie telefonu, który będzie mniej obciążony. Nie zabrakło także rozwiązania, które dostępne jest już w większości aplikacji, przeglądarek internetowych czy systemów operacyjnych. Chodzi o tryb nocny, który jest preferowany przez część użytkowników. Będzie on dostępny w wiadomościach, mapach i innych aplikacjach dostarczanych przez Apple.

Sign In with Apple

Rejestrowałeś się kiedyś w sklepach internetowych lub aplikacjach za pomocą Facebooka? Teraz pozwoli na to równie Apple, różnica w tym, że ma być to dużo bardziej bezpieczne oraz uchroni użytkowników przed potencjalnym napływem spamu. Zostanie to osiągnięte w prosty, aczkolwiek genialny sposób. Podczas logowania za pomocą usługi Apple, użytkownikowi generowany będzie adres e-mail, który służyć będzie wyłącznie do logowania. Oznacza to, że jeśli osoba korzystająca z Sign In with Apple z własnej woli nie zaloguje się na ten adres, to może o nim zapomnieć. Dzięki temu i innym rozwiązaniom, firma z Cupertino zakłada, że nowy sposób logowania zapewni użytkownikom prywatność i stworzy sposób na logowanie bez możliwości śledzenia użytkownika.

iPadOS – nowy system operacyjny

Stało się. System iOS na iPady doczekał się tylu zmian w porównaniu do swojej siostrzanej wersji na telefony, że Apple postanowił wydzielić mu oddzielną nazwę i rozpocząć pracę nad zupełnie oddzielnym projektem. Od dziś użytkownicy iPadów będą korzystać z własnego systemu operacyjnego - iPadOS. Oczywiście, nadal jest to system niezwykle podobny do tego, który znamy z iPhonów, lecz ilość różnic, które w ostatnim czasie narastała między programami, na dwa typy urządzeń skłoniła Apple do separacji.

Co pojawi się w nowym systemie? Szybkie przewijanie aplikacji, podobną do znanej z iPhonów, kontrolę gestami i dzielenie ekranu na kilka części. Dla fanów nowy czcionek pojawi się także możliwość zmieniania ich za pośrednictwem App Store.

Nowy Mac Pro

Tarka do sera? Nie, to nowy komputer stacjonarny od Apple. Nie do końca wiadomo, o czym myśleli projektanci obudowy, ale... nie ona jest najważniejsza. Ważniejsze jest to, co w środku, a z podzespołów, fani stacjonarnych wersji urządzeń Appla, będą zadowoleni. Sercem nowego Maca Pro jest procesor Intel Xeon z 28 rdzeniami, który potrzebuje dobrego chłodzenia (stąd prawdopodobnie wziął się komiczny kształt obudowy). Komputer posiada także osiem slotów magistrali PCI-E, a także serię gniazd USB w technologiach USB-C, USB-A oraz Thunderbolt 3. Cena? Zaczynać się będzie od 5999 dolarów.

To jednak nie koniec gadżetów dla fanów komputerów stacjonarnych. Do nowego Maca dostępny będzie także specjalny monitor - Apple Pro Display XDR. Będzie to 32-calowa jednostka o rozdzielczości 6016 na 3384 pikseli o jasności dochodzącej do 1600 nitów. Cena tego sprzętu jest jednak niewiele niższa od komputera. Apple zapowiada, że monitor będzie kosztował 4999 dolarów. Za cały zestaw fani będą musieli zapłacić aż 11 tys. dolarów, czyli prawie 42 tys. zł.

MacOS Catalina

Apple pokazało także nową wersję systemu operacyjnego na komputery stacjonarne. Najważniejszą informacją dotyczącą MacOS Catalina jest śmierć iTunes'a. Funkcje wysłużonej aplikacji przejmą Apple Music, Apple Podcasts i Apple TV. Ciekawostką jest także nowa możliwość kontrolowania komputera za pomocą głosu.