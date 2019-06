Huawei bez Facebooka. Kolejne problemy chińskiego producenta

Facebook ma zamiar wycofać pozwolenie na preinstalacje swoich aplikacji na urządzeniach marki Huawei. Jak wynika z informacji Reutersa, użytkownicy chińskich telefonów stracą dostęp do Facebooka, WhatsAppa i Instagrama. Ruch władz Facebooka jest konsekwencją nowego prawa, które wprowadzono w USA. Na jego mocy, każda firma, która chce współpracować z Huawei, musi otrzymać specjalną licencję.

Wcześniej współpracę z chińskim producentem zerwały takie firmy jak: Google (który następnie, częściowo się z tego wycofał), Panasonic czy Qualcomm.

Rozporządzenie prezydenta

Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie, na mocy którego amerykańskie firmy nie będą mogły korzystać ze sprzętu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego USA. Jak twierdzą eksperci, jest to dokument skierowany bezpośrednio w firmę Huawei, która miała szpiegować na rzecz chińskiego rządu. Decyzja administracji Trumpa zwiększa ryzyko eskalacji napięć między USA a Chinami. Huawei jest największym na świecie dostawcą urządzeń telekomunikacyjnych. Firma kontrolowana jest przez rząd Chin.

Wyższe cło na produkty z Chin

Stany Zjednoczone podniosły cła na towary importowane z Chin o rocznej wartości przekraczającej 200 mld dolarów. Jak wynika ze statystyk, stanowią one ponad 40 proc. całego importu z Państwa Środka. To już dziesiąty miesiąc wojny handlowej między największymi mocarstwami świata. Strony postanowiły kontynuować negocjacje, które mają doprowadzić do załagodzenia sytuacji. W oficjalnym komunikacie strona chińska wyraziła „głębokie ubolewanie” nad decyzją administracji prezydenta Trumpa.