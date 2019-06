Kanada chce być bardziej ekologiczna. Rząd zakaże używania jednorazowego plastiku

Jak dowiedziała się stacja CBC News, kanadyjski rząd pracuje nad rozporządzeniem, które ma zakazać używania jednorazowego plastiku. Ustawą objęte zostaną, między innymi, plastikowe sztućce, słomki, siatki, talerze, a także patyczki higieniczne. Zakaz ma być częścią większe, proekologicznej strategii, którą rząd ma ogłosić w poniedziałek 17 czerwca.

W ślady Unii Europejskiej

Pełna lista zakazanych przedmiotów ma być niemal kopią rozporządzenia, które zostało przegłosowane przez UE w marcu. Rozporządzenie uderzy także w popularne, szczególnie w restauracjach oferujących dostawy posiłków do domu, styropianowe opakowania i kubki. Podczas szczytu G7, który odbył się w czerwcu ubiegłego roku, Kanada zaproponowała stworzenie organizacji, która zajmie się zwalczaniem zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikowymi odpadami. Do inicjatywy dołączyły: Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy. Następstwem tej inicjatywy była decyzja Unii Europejskiej.

34 miliony siatek dziennie

Jak twierdzi kanadyjski rząd, obywatele tego kraju, wyrzucają codziennie 34 miliony plastikowych siatek. Jest to problem głównie dlatego, że ich czas rozkładu dochodzi nawet do 1000 lat. Wiele z nich trafia do mórz i oceanów, gdzie stanowią śmiertelne zagrożenie dla tamtejszej fauny.

Władze będą musiały się zmierzyć z dużym problemem. Jak raportuje Deloitte, przemysł plastikowy w Kanadzie, w latach 2012-2017 był jednym z najdynamiczniej rosnących gałęzi przemysłu. W tym czasie jego sprzedaż sięgała nawet 35 mld dolarów. Zatrudnienie w sektorze dochodziło do 93 tys. osób.

