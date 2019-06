Rekordowa cena złota. Przebiło poziom z 2013 roku

Złoto nie było tak drogie od 2013 roku. Za uncję kruszcu trzeba zapłacić obecnie niemal 1400 dolarów. Nad ranem polskiego czasu, ta granica została przebita. Od środy 19 czerwca cena złota wzrosła o około 4 proc. Jest to skutek, między innymi posiedzenia banku centralnego USA. Analitycy uważają, że po posiedzeniu FED można się spodziewać, że w lipcu w USA zostaną obniżone stopy procentowe.

Nieoficjalna decyzja FED wpłynęła na rentowność obligacji amerykańskich. Dzięki temu mocno wzrosła cena złota. Zakończyło to panującą ponad 5 lat stagnację ceny kruszcu. W ostatniej dekadzie rekordową cenę złota zanotowano jesienią 2011 roku, kiedy to za uncję płacono nawet 1800 dolarów.

Stagnacja

O poprzednim wahaniu kursu złota informowaliśmy w styczniu 2018 roku.

„Sytuacja na rynku złota wiąże się bardzo wyraźnie z notowaniami amerykańskiego dolara. U.S. Dollar Index zniżkował o ponad 1 proc., kończąc sesję w okolicach 89 pkt. To najniższa wartość tego agregatu od końcówki 2014 roku, a więc już od ponad trzech lat. Zła passa dolara utrzymuje się już w zasadzie od początku 2017 roku, jednak dolar dodatkowo stracił po słowach sekretarza skarbu USA, Stevena Mnuchina, który ocenił, że Stany Zjednoczone są zadowolone ze słabszego dolara, ponieważ daje on im korzystną pozycję w handlu międzynarodowym. Z jednej strony, słowa Mnuchina sugerują, że władze USA nie będą walczyć o umocnienie amerykańskiego dolara. Z drugiej strony, Rezerwa Federalna zapowiada utrzymanie jastrzębiej polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, co powinno być korzystne dla wartości amerykańskiego dolara”. – pisaliśmy w 2018 roku.