Nadchodzi okres wyprzedaży. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed oszustami

„Wszyscy chcą kupować taniej. Latem kupujemy buty na zimę, zimą – niezbędnik plażowicza. To czas, kiedy można zaoszczędzić parę groszy. I nic w tym złego. Właśnie ruszają sezonowe obniżki cen w centrach handlowych i sklepach internetowych. Kupujcie z głową, żeby nie skończyć z pustymi kieszeniami”. – czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Raj dla cyberprzestępców

Okres wyprzedaży jest momentem, w którym czujność klientów spada. Przyzwyczajeni do tego, że wiele sklepów oferuje duże obniżki cen, klienci tracą czujność i nie weryfikują, czy dany sklep jest wiarygodny. Często dają się namówić na kupno fikcyjnego produktu, który oszuści oferują po okazyjnej cenie. Przeceny potrafią sięgać nawet 90 proc. wartości.

– Nieproporcjonalnie niska cena oferowanego produktu – to pierwsze, co powinno wzbudzić naszą czujność – mówi Sebastian Kondraszuk z CERT Polska w NASK. – Czerwona lampka powinna nam zapalić się także, kiedy jedyną opcją zapłaty jest dokonanie przelewu przed dostarczeniem towaru lub kiedy jesteśmy odsyłani do systemu płatności online. Realizując zapłatę, zawsze zwracajmy szczególną uwagę na detale, nie działajmy mechanicznie i w pośpiechu – dodaje ekspert.

Poczas zakupów wyłącz emocje

Eksperci Ministerstwa Cyfryzacji apelują, aby podczas zakupów myśleć racjonalnie. Najgorszym doradcą są nasze emocje. To właśnie przez emocjonalne podejście, najczęściej stajemy się ofiarami cyberprzestępców. Część fałszywych ofert skonstruowana jest właśnie tak, aby wzbudzić w kliencie poczucie, że jeśli nie dokona zakupu natychmiast, to nie będzie miał kolejnej okazji.

„Powinniśmy być szczególnie wyczuleni na sztuczki typu „niepowtarzalna okazja”, „z tym kuponem 90% taniej”, „zapłać część, resztę po odbiorze”. Jednym słowem – nie działajmy pod presją czasu oraz emocji. Tego typu zabiegi bardzo najczęściej finalnie prowadzą do oszustwa”. – ostrzega resort cyfryzacji.

Padłeś ofiarą oszustów? Nie jest za późno

Co zrobić, jeśli czujemy, że padliśmy ofiarą cyberprzestępców? Jeśli orientujemy się zaraz po dokonaniu płatności, ministerstwo zaleca niezwłoczny kontakt z bankiem. Jeżeli oszustwo zostanie wykryte wystarczająco wcześnie, jest duża szansa na odzyskanie środków. Bank zablokuje bowiem taką transakcję, a pieniądze wrócą na nasze konto. Jeżeli jednak od fałszywej transakcji minęło już trochę czasu, jedynym wyjściem pozostaje zawiadomienie policji.

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło specjalną stronę, na której można zgłaszać podejrzane sklepy. Resort apeluje, aby umieszczać w systemie każdą fałszywą transakcję. Może to uratować pieniądze kolejnych potencjalnych klientów.

