Biedronkobus i całodobowe sklepy. Wakacyjne zmiany w dyskontach Jeronimo Martins

Sieć sklepów Biedronka postanowiła wprowadzić kilka zmian w sezonie letnim. Będą one dotyczyły przede wszystkim sklepów położonych w miejscowościach turystycznych. Jak podają Wiadomości Handlowe, godziny otwarcia wybranych sklepów zostaną wydłużone. Wszystkie placówki w miejscowościach nadmorskich będą otwarte co najmniej do godziny 23. Niektóre: w Darłowie (ul. Plażowa), w Ustce (ul. Kwiatowa 1), w Łebie (al. Świętego Jakuba 39) czy w Ustroniu Morskim (ul. Bolesława Chrobrego 18) zostaną zamknięte o 23:30. Kierownictwo Jeronimo Martins podjęło także decyzję, aby niektóre sklepy: w Mielnie, Dziwnowie oraz Ustce przy pl. Dąbrowskiego były otwarte przez całą dobę z krótką przerwą techniczną koło północy.

– Zawsze chcemy być blisko naszych klientów, także wtedy, gdy wypoczywają. Nasze sklepy od dawna funkcjonują więc w miejscowościach typowo turystycznych i co roku odnotowujemy w nich duży wzrost ruchu. Aby dostosować się do rytmu wakacyjnego wypoczynku, wydłużyliśmy godziny pracy placówek w nadbałtyckich miejscowościach – tłumaczył Łukasz Burda, dyrektor operacyjny regionu Koszalin w sieci Biedronka.

Dla turystów wypoczywających w Łebie Biedronka przygotowała specjalny Biedronkobus, który zawiezie klientów z plaży do sklepu położonego przy Alei Świętego Jakuba. Takie rozwiązanie wynika z faktu, iż dyskont jest oddalony od centrum miasteczka, co sprawia, że osoby bez samochodu praktycznie nie mają szans do niego dotrzeć. Biedronkobus kursował w Łebie już w poprzednim roku.