Zakaz handlu w niedziele. Czy sklepy 30 czerwca będą otwarte?

W świetle zaostrzonej ustawy o zakazie handlu, tradycją stały się już nie dwie – jak w 2018 roku – ale jedna niedziela handlowa. Ustawodawca przewidział, że w 2019 roku będzie to ostatnia niedziela miesiąca. W związku z tym, 30 czerwca sklepy będą otwarte. Na kolejną okazję, by zrobić zakupy w niedzielę, trzeba poczekać do 28 lipca.

Zakaz handlu w niedzielę

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 r. ograniczenia są jeszcze większe, ponieważ zakupy zrobimy tylko w jedną niedzielę w miesiącu. Od 2020 roku handlować będzie można siedem niedziel w roku. Te siedem wyjątków obejmie: dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

W 2019 roku zakupy zrobimy w następujące niedziele: