UOKiK ukarał Netię. Na jakie rekompensaty mogą liczyć klienci?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Netię. Konsultanci operatora dzwonili do klientów z propozycjami przedłużenia umowy, mimo że nie mieli na to zgód marketingowych. Część poirytowanych klientów postanowiła sprawę zgłosić, a UOKiK rozpatrzył ją na niekorzyść Netii.

– Netia kupiła gotowe bazy z numerami telefonów, ale to nie zwalnia jej z odpowiedzialności. W toku naszych działań okazało się, że zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego nie zostały prawidłowo udzielone. Operator próbował je również pozyskać podczas rozmowy telefonicznej, co jest niezgodne z przepisami – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Rekompensata

„Netia uniknęła kary finansowej, ponieważ zobowiązała się do zmiany zasad współpracy z partnerami. Jeżeli operator będzie korzystał w przyszłości z gotowych baz, to zobowiąże partnerów do tego, żeby pozyskiwali zgody zgodnie z prawem i będzie to weryfikował. Ponadto Netia określi warunki prawidłowo udzielonej zgody, tak aby konsument wiedział kto i w jakim celu do niego może zadzwonić”. – czytamy na stronie UOKiK.

Operator nie zapłaci kary finansowej. W zamian zaproponował klientom rekompensaty. Osoby, które zdecydują się kontynuować umowę z operatorem, dostaną do wyboru: 120 złotych nadpłaty na konto abonenckie, możliwość wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kosztów, zawarcie nowej umowy, z opcją promocji na kilka miesięcy, roczny dostęp do programu antywirusowego (warty ok. 120 zł) lub darmowy dostęp do kanału filmowego przez 6 miesięcy (warty ok. 120 zł).

Poszkodowani klienci mają trzy miesiące na skorzystanie z rekompensaty. Mogą tego dokonać za pośrednictwem strony internetowej Netii.

