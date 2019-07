Składany smartfon Samsunga gotowy. Naprawianie błędów zakończone po dwóch miesiącach

Samsung twierdzi, że uporał się z problemami z jednym, ze swoich flagowych produktów. Galaxy Fold ma być gotowy na premierę.

Błędy konstrukcyjne

Jak informował w oficjalnym komunikacie Samsung, elementem, który wpłynął na opóźnienie premiery, jest część, która miała wyróżniać nowy smartfon na tle konkurencji. Składany ekran okazał się wadliwy. W modelach testowych dochodziło do problemów przy górnych i dolnych zawiasach odpowiedzialnych za zginanie ekranu.

„Wstępne wnioski z analizy zgłoszeń dotyczących ekranu wskazują, że przyczyną problemu mogą być siły działające na górne i dolne elementy zawiasu, które są odsłonięte, a które pozwalają uzyskać kształt urządzenia. Pojawił się także przypadek, w którym substancje znalezione wewnątrz urządzenia wpływały na zachowanie ekranu”. – czytamy w komunikacie Samsunga.

Folia ochronna

Do uszkodzeń wyświetlacza dochodziło głównie przy usuwaniu z niego folii, która przypominała tę, która we flagowych modelach Galaxy, była tymczasową folią ochronną. Jak się okazało, w modelu Galaxy Fold jest to integralna część wyświetlacza, po której usunięciu dochodzi do awarii. Producent przeprosił recenzentów za niewystarczające oznaczenie elementu.

Samsung dokonał takich zmian w konstrukcji, że obecnie folia zawija się do wewnątrz bocznych ramek urządzenia, przez co nie ma możliwości, że zostanie pomylona z folią ochronną.

Kiedy premiera Samsunga Galaxy Fold?

Samsung zapowiedział, że najbliższa premierą będzie wypuszczenie na rynek modelu Galaxy Note 10. Stanie się to 7 sierpnia podczas konferencji w Nowym Jorku. Jest bardzo mało prawdopodobne, że producent będzie chciał wypuścić dwa flagowe modele podczas jednej uroczystości. Na pojawienie się Folda na rynku trzeba będzie poczekać więc prawdopodobnie do końca 2019 roku.

