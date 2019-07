Produkty marki Femi Stories trafią do Biedronki

Charakterystyczne dla marki wyraziste printy w dwóch odsłonach pozwoliły na stworzenie dwóch zestawów ubrań i akcesoriów idealnych na wakacje. Różowy, nasycony wzór w motywy zwierzęce oraz florystyczny print zestawiony z głębokim granatem naniesione zostały na kostiumy kąpielowe, koszulki z dekoltem w kształcie litery-V i szorty, tworząc wyraziste, wakacyjne stylizacje. Całość uzupełnia kolekcja akcesoriów – czapeczki z daszkiem, pojemne plażowe torby, worek, nerki oraz klapki japonki.

– Ta kolekcja w pełni odzwierciedla DNA marki Femi Stories – jest wyrazista i pełna energii, a naniesione na ubrania printy – florystyczny i zwierzęcy – sprawiają, że nie można przejść obok nich obojętnie. To kolekcja stworzona dla wszystkich kobiet, każda znajdzie w niej coś dla siebie – mówi Anita Nawarkiewicz, założycielka i projektantka marki.

– Femi Stories to kolejna uznana polska marka odzieżowa, która zawitała do sieci Biedronka. Kolekcja SUMMER LOVE by Femi Stories została stworzona z myślą o naszych klientkach, wśród których jest wiele kobiet kochających naturę, sport i aktywny tryb życia. W ofercie znalazły się niezbędne elementy wakacyjnej garderoby, w najmodniejszych wzorach i kolorach – mówi Monika Bogusz, menedżer ds. marki w sieci Biedronka.

Produkty Femi Store – cena

Wszystkie produkty z limitowanej kolekcji dostępne będą w atrakcyjnych cenach – japonki i czapki z daszkiem za 19,99 zł/szt. lub parę, T-shirty, szorty, torby plażowe, saszetki i worki za 29,99 zł/szt., a kostiumy kąpielowe za 44,99 zł/szt. lub komplet.

Oferta ubrań Femi Stories dostępna będzie w wybranych sklepach sieci Biedronka do 17 lipca br. lub do wyczerpania zapasów.

Czytaj także:

Biedronkobus i całodobowe sklepy. Wakacyjne zmiany w dyskontach Jeronimo Martins