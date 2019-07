Donald Trump oskarża Chiny i Unię Europejską o prowadzenie wojny walutowej

– Chiny i Europa grają w wielką grę manipulowania walutą i pompowania pieniędzy do ich gospodarek, po to, aby móc rywalizować z USA. –napisał na Twitterze prezydent Donald Trump. – Musimy im dorównać albo kontynuować bycie głupkami, którzy siedzą i grzecznie patrzą, jak inne kraje kontynuują swoją grę, co czynią od wielu lat. – dodał.

Celowe osłanianie waluty w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej swojej gospodarki, jest procesem znanym jako „wojna walutowa”. Zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa, tak właśnie działają obecnie banki centralne Chin i krajów Unii Europejskiej. Prezydent twierdzi, że czynią to, aby uzyskać przewagę nad gospodarką amerykańską. To nie pierwszy raz, kiedy Trump wypowiada się w tym kontekście na temat Chin. Była to, między innymi, część jego kampanii wyborczej. Od niedawna dopiero zaczął wysuwać takie oskarżenia w kierunku Unii Europejskiej.

Na twittach koniec

Mimo wielu gorzkich słów i agresywnych twittów prezydenta, Stany Zjednoczone nie nadały żadnemu z państw statusu „manipulatora walutowego”. Jak informuje bankier.pl, według oficjalnych regulacji, o przyznaniu statusu decydują trzy kryteria. Po pierwsze, duża nadwyżka w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Po drugie, wyraźna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących i po trzecie, regularne interwencje na rynku walutowym w celu osłabienia waluty.