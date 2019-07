Chiny rosną mimo wojny handlowej z USA. Wzrost PKB jest jednak najwolniejszy od 27 lat

Chiny podały oficjalne dane dotyczące swojego wzrostu gospodarczego. PKB Państwa Środka wzrosło w II kwartale 2019 roku o 6,2 proc. Jak zauważają analitycy, jest to najgorszy wynik od 1992 roku. Zwracają jednak uwagę również na to, że do oficjalnych danych z Chin nie należy się specjalnie przywiązywać. Są one bowiem centralnie sterowane. Często, co widać, chociażby po branży budowlanej i „miastach widmo”, inwestycje prowadzone są tam wyłącznie po to, aby nakręcić wzrost PKB. Często są one nieracjonalne i nieopłacalne. Przedstawiony wynik jest zgodny z oczekiwaniami analityków i założeniami władz. Wyznaczyły one cel na poziomie 6-6,5 proc. Warto również zauważyć, że osiągnięcie wysokich wzrostów gospodarczych przy coraz silniejszej gospodarce, staje się trudniejsze.

Wojna handlowa

Stany Zjednoczone 10 maja podniosły cła na towary importowane z Chin o rocznej wartości przekraczającej 200 mld dolarów. Jak wynika ze statystyk, stanowią one ponad 40 proc. całego importu z Państwa Środka.

Po raz pierwszy podwyższeniem cła USA zagroziły pod koniec 2018 roku. Wtedy jednak strona chińska wyraziła chęć prowadzenia negocjacji. W grudniu ubiegłego roku prezydenci Donald Trump i Xi Jinping ustalili, że podwyżka zostanie wstrzymana do marca 2019 r. Dalsze przesunięcie terminu było skutkiem udanych rozmów dwustronnych.

Podwyższone stawki celne dotknęły 40 proc. importu z Chin, czyli ponad 5700 kategorii towarów eksportowanych z Państwa Środka.