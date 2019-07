Brat Pablo Escobara żąda od Elona Muska 100 mln dolarów. „Ukradł mój pomysł”

Elon Musk nie lubi się nudzić. Jedna z jego firm – The Boring Company – rozpoczęła produkcję 20 tysięcy miotaczy ognia. Cena? 500 dolarów za sztukę. Urządzenie oczywiście nie jest prawdziwym miotaczem ognia, a tylko gadżetem, który wypluwa z siebie efektowną kulę ognia. Co ciekawe, część dystrybutorów i agencji celnych poinformowało, że nie dopuści do obrotu urządzenia o tej nazwie, dlatego The Boring Company, postanowiła zmienić jego nazwę na „Not a Flamethrower”, czyli „Nie miotacz ognia”, o czym poinformował w żartobliwym twittcie Elon Musk.

100 milionów dolarów

Roberto Escobar, uważa jednak, że pomysł miotacza ognia, który produkuje The Boring Company, należy do niego. Twierdzi, że przekazał go Elonowi Muskowi w zamian za 20 proc. zysków ze sprzedaży urządzenia. - Potem on zmienił nazwę na „Not a Flamethrower”, aby nie wywiązać się z umowy, którą zawarł - powiedział Escobar podczas rozmowy z Digital Trends.

W efekcie Roberto Escobar zażądał od Elona Muska 100 mln dolarów odszkodowania. Wypuścił na rynek także swoją wersję urządzenia, która jest łudząco podobna do produktu The Boring Company, ale kosztuję o połowę mniej.