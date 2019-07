Polska nie dla Tesco? Sieć notuje kolejną stratę i sprzedaje nieruchomości

Ponad 50 mln złotych straty na koniec roku operacyjnego 2018/2019. To wynik sieci Tesco, który wynika ze słabszej sprzedaży oraz zamknięcia kilku sklepów na terenie Polski. Firma globalnie zanotowała sprzedaż na poziomie 1,9 mld funtów, co nie wystarczyło do osiągnięcia zysku. Strata operacyjna wyniosła 11 mln funtów.

Straty mimo restrukturyzacji

Złe wyniki finansowe zanotowano mimo prowadzonej restrukturyzacji. Tesco zamknęło lub przeznaczyło do zamknięcia kilkadziesiąt sklepów. Restrukturyzacja dotknęła także obiektu w Komornikach pod Poznaniem, czyli najnowocześniejszego centrum logistycznego, jakie sieć posiada w Polsce.

Do UOKiK wpłynął także wniosek od spółek Snowfinch 19 i Zodiac, które zgłosiły zamiar przejęcia grupy spółek Vistra Limited Partnerships. To do nich należą obiekty wielkopowierzchniowe, w których do tej pory znajdowały się sklepy Tesco. Konkretne lokalizacje nieruchomości nie zostały podane. Wiadomo jednak, że znajdują się w różnych miastach Polski. Obiektem transakcji jest pięć spółek. Każda z nich jest właścicielem jednego obiektu wielkopowierzchniowego. Z informacji, do których dotarł portal wiadomoscihandlowe.pl wynika, że żadna z osób stojących za przejmującymi firmami, nie prowadzi jeszcze interesów w Polsce.