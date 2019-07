„Jak sobota to do Lidla”? Niekoniecznie. Biedronka odpowiada na popularną reklamę konkurenta

Biedronka nagrała nową reklamę, która promuje nową akcję „Tydzień w Biedronce”. W spocie, portugalskiej sieci nagranej na melodii utworu "Ale za to niedziela" zespołu Niebiesko-czarni, słyszymy „Ale tydzień w Biedronce, codziennie wyjątkowo”. Jest to nawiązanie do popularnej reklamy, którą Lidla nagrał w momencie, gdy rząd PiS wprowadzał zakaz handlu w niedziele. Siec próbowała wtedy nakłonić swoich klientów do zmiany nawyków zakupowych i przyjeżdżanie do sklepów w sobotę. Przyjeżdżanie, bo jednym z argumentów była obecność parkingu.

Biedronka, nie dość, że zachęca do zakupów przez cały tydzień, to jeszcze ze względu na wybór utworu, który stał się inspiracją do piosenki reklamowej, wydaje się humorystycznie drwić z zakazu handlu w niedzielę.

Reklama Lidla bardzo szybko stała się powodem do żartów. W internecie łatwo znaleźć wiele przeróbek tej produkcji, a także pomysłowych sposobów wykorzystania podkładu muzycznego ze spotu. Pierwszym i najbardziej oczywistym pomysłem było zapętlenie reklamy. Masz ochotę słuchać jej przez 10 minut? A może przez godzinę? Nie ma problemu. Internet służy pomocą. Czy podobny scenariusz czeka reklamę Biedronki? Należy liczyć na kreatywność internautów.