Ten Lidl będzie otwarty non stop przez 148 godzin. Zatrudnienie znajdzie ponad 240 osób

Sieć sklepów Lidl poinformowała, że z okazji Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą przygotowuje specjalny sklep. Na terenie miasteczka festiwalowego powstanie Lidl Rock Shop o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych. W sklepie ma zostać zatrudnionych aż 240 osób. Każdy z pracowników będzie miał zapewniony przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie oraz premie.

W ofercie sklepu znajdą się m.in. soki Solevita, nabiał Pilos, wędliny Pikok, warzywa i owoce, a także po raz pierwszy bezalkoholowe piwo Lech Free w czterech smakach. Na klientów będzie także czekać ponad 500 tysięcy sztuk pieczywa. Lidl będzie sprzedawał także sprzęty potrzebne na festiwalu m.in. namioty, karimaty czy śpiwory. W tym roku sieć zrezygnowała ze sprzedaży plastikowych, jednorazowych sztućców na rzecz drewnianych i papierowych, które będą w pełni biodegradowalne i kompostowalne przemysłowo. Sklep będzie otwarty w poniedziałek 29 lipca w godziinach 12-20, a potem non stop przez 148 godzin - od wtorku 30 lipca od godziny 8:00 do niedzieli 4 sierpnia do godziny 12.

Kto zagra na Pol'and'Rock Festival?

Festiwal odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. W tym roku na Pol'and'Rock Festival zagrają m.in. Ziggy Marley, Dub FX, Lordi, Crossfaith, Gogol Bordello, Avatar, Krzysztof Zalewski, Pophets of Rage, Acid Drinkers, Skunk Anasie, Agnieszka Chylińska, Kult czy Crystal Fighters. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania m.in. z Januszem Kondratiukiem, Jurkiem Owsiakiem, Adamem Bodnarem, o. Ludwikiem Wiśniewskim, Mariuszem Szczygłem, Filipem Springrem, Igorem Tuleyą, Olgą Tokarczuk, Wojciechem Smarzowskim, Markiem Safjanem czy prof. Ewą Łętowską.

