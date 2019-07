Idziesz do Carrefoura? Zabierz ze sobą słoik i wielorazowe opakowania. Sieć rozszerza proekologiczną akcję

Jeśli wybierasz się na zakupy do Carrefoura i zamierzasz kupować produkty na wagę, takie jak ser, mięso, owoce, warzywa, czy bakalie, weź ze sobą wielorazowe opakowania. Sieć hipermarketów zachęca swoich klientów do ograniczenia zużycia opakowań jednorazowych, a przez to redukcję ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Akcja „Act for food” rozprzestrzeniła się już na wszystkie placówki francuskiej sieci. Od początku marca 2019 r. Carrefour testował to rozwiązanie w sklepach w Bydgoszczy i Toruniu.

Zabierz własne opakowanie

Aby być bardziej ekologicznym, klient może przyjść do sklepu z własnym, czystym, suchym i nieuszkodzonym pojemnikiem wyposażonym w wieczko. Do środka będzie można zapakować wędliny, mięso, sery, ryby, ciasta czy bakalie. Warunek jest tylko jeden. W jednym opakowaniu może być zapakowany tylko jeden produkt. Podczas robienia zakupów na jednym ze wskazanych działów, należy przekazać sprzedawcy swoje opakowanie. Po wytarowaniu pracownik sklepu nałoży produkt do opakowania i naklei naklejkę z kodem kreskowym na jego spodzie. Przy kasie nie zauważymy różnicy, gdyż produkt zostanie zeskanowany dokładnie tak, jakby był zapakowany w standardowy sposób. Owoce i warzywa możemy pakować w przyniesione z domu płócienne woreczki. Obecnie panuje coraz większa moda na tworzenie ich ze zużytych obrusów czy starych firanek.

– Redukcja korzystania z torebek jednorazowego użytku i odpowiednie gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych to priorytet w działaniach proekologicznych Carrefour. To cel, który chcemy zrealizować wspólnie z klientami dla dobra naszej planety – powiedziała portalowi wirtualnemedia.pl Barbara Kowalska, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska.

Działania na większą skalę

Poza wprowadzeniem możliwości używania wielorazowych opakowań, Carrefour prowadzi także szerszą politykę ograniczania plastikowych opakowań. Firma wyznaczyła sobie ambitne cele. Zamierza do 2025 roku wprowadzić 100 proc. opakowań marki własnej nadających się do recyklingu lub kompostowania. Do 2022 roku wszystkie torebki dostępne przy kasie pochodzić będą z recyklingu. Sieć redukuje także masę opakowań marki własnej o 5 proc. do 2022 roku. W sklepach są już obecne niektóre opakowania o zmniejszonej masie, przez co, w 2018 roku udało się ograniczyć użycie plastiku o 1,8 tony.

