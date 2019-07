Drogeria Hebe od teraz także w internecie

– Otwarcie sklepu internetowego to bardzo ważny i duży krok w rozwoju sieci Hebe. Dzięki niemu klienci na terenie całej Polski uzyskują dostęp do naszego asortymentu oraz regularnych promocji, trendów i nowych marek, w tym - dotychczas - dostępnych stacjonarnie na wyłączność. Platforma szybko spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi reakcjami klientów. To jednak dopiero początek, ponieważ wciąż będziemy się rozwijać i zaskakiwać naszych klientów kolejnymi rozwiązaniami technologicznymi – powiedział dyrektor E-commerce sieci Hebe Francisco Almeida.

Nowe marki dostępne w internecie

Asortyment produktów dostępnych na platformie został rozszerzony o nowe marki, dostępne dotychczas tylko w wybranych sklepach: NYX, Physicians Formula, Teaology, Yasumi, Saem, A by Bom, Tony Moly etc.

W sklepie internetowym Hebe obowiązują takie same promocje, jak w ulotce dostępnej w sklepach stacjonarnych, także te z kartą Hebe, podano także.

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja jest właścicielem sieci drogerii Hebe rozwijanych w Polsce od 2011 r. w ramach projektu biznesowego Grupy Jeronimo Martins w Polsce.