Specjalna oferta dla klientów Biedronki. W sklepach pojawiły się sprzęty kuchenne od Magdy Gessler

Już od poniedziałku, 22 lipca w ofercie Biedronki dostępne są garnki ze stali nierdzewnej ze szklanymi pokrywkami „Idalia” marki MG home (4 garnki, o średnicy: 16 cm, 19 cm, 20 cm i 22 cm, z miarką pojemności). Mają one 5-warstwowe dno z warstwą aluminium i nienagrzewające się uchwyty, objęte są 2-letnią gwarancją. Są odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek. Za cały komplet klienci będą musieli zapłacić 149 zł. Dodatkowo, przy zakupie kompletu garnków można nabyć za symboliczną 1 złotówkę patelnię „Idalia” o średnicy 28 cm, z nieprzywierającą powłoką typu non-stick. Patelnia zapewnia równomierny rozkład temperatury i nadaje się do mycia w zmywarce.

– Staramy się zapewnić naszym klientom nie tylko znakomite produkty spożywcze, ale również sprzęty i akcesoria kuchenne wysokiej jakości. Obecna oferta garnków MG Home od Magdy Gessler jest tego najlepszym przykładem. Cieszymy się, że możemy je zaoferować naszym klientom w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. To prawdziwa okazja, bo za 150 zł możemy mieć aż 4 garnki i patelnię wysokiej jakości – powiedziała Kamila Kowalska, kupiec odpowiedzialny za ofertę akcesoriów kuchennych z Jeronimo Martins Polska.

Garnki Idalia MG Home dostępne będą w wybranych sklepach sieci Biedronka od 22 lipca do 3 sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów. Oprócz nich w aktualnej ofercie znalazły się także m.in. zestawy noży kuchennych Fiskars w cenie 34,99 zł/zestaw, kuchenka mikrofalowa Hoffen w cenie 179 zł/szt., czajnik elektryczny Hoffen w cenie 69,99 zł/szt. oraz wiele innych sprzętów i akcesoriów niezbędnych w kuchni.