Metal, który jest już dużo droższy od złota. Do czego jest wykorzystywany i skąd taka cena?

„W ciągu ostatnich pięciu lat pallad podrożał o 78 procent. To absolutny rekordzista wśród cennych rynkowo metali”. – informuje „Rzeczpospolita”. W tym samym czasie inne metale drożały zdecydowanie słabiej. Złoto zyskało jedynie 1,3 proc. a aluminium 6,4 proc. Reszta mocno taniała. Największe spadki zanotowały platyna (aż 43 proc.), nikiel - 29 proc. i srebro - 26 proc. wartości.

Z czego wynika tak wysoki wzrost ceny palladu? Głównie z jego niewielkiej dostępności. „Strategiczne złoża tego pierwiastka znajdują się w północno-zachodniej Rosji. Szacuje się, że ten kraj odpowiada za około 44 proc. światowego wydobycia palladu. Rosja jako jedyne państwo posiada również rezerwy tego metalu”. – czytamy na stronie Mennicy Polskiej. 40 proc. światowych zasobów palladu wydobywa się w Republice Południowej Afryki. Niewielkie złoża metalu znajdują się także na terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. Uncja palladu kosztuje obecnie ponad 1520 dolarów. Dla porównania za złoto trzeba zapłacić nieco ponad 1425 dolarów.

Do czego wykorzystywany jest pallad?

Mimo że jest to metal stosunkowo rzadki, to wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu. Najbardziej znane zastosowanie to katalizatory, które montowane są w samochodach z silnikami benzynowymi. Ponadto metalu używa się w przemyśle elektrycznym do produkcji układów scalonych, elektrod czy kondensatorów. Pallad znajduje zastosowanie także w medycynie. Ze względu na radioaktywne właściwości jego izotopu, używany jest przy leczeniu chorób nowotworowych. Metal ten ceniony jest również przez jubilerów. Uczestniczy on w procesie wytwarzania tak zwanego białego złota. Otrzymuje się je ze stopu złota z palladem. Dzięki większej plastyczności stopu jubilerzy mogą wykonywać w biżuterii bardziej szczegółowe i wzory i zdobienia.

Młody pierwiastek

Pallad jest stosunkowo młodym pierwiastkiem. Odkrycia dokonał w 1803 roku brytyjski chemik William Hyde Wollaston. Swoją nazwę zawdzięcza greckiej bogini Atenie, którą nazywana również Pallas. Pallad jest srebrzystobiały i charakteryzuje się wysokim połyskiem. Z wyglądu przypomina platynę, ale jest od niej znacząco lżejszy, twardszy i bardziej wytrzymały. Dodatkową wartością kruszcu jest fakt, że jest on całkowicie odporny na rdzewienie. Nie reaguje bowiem z wodą ani tlenem. Od 1939 roku uznawany jest za metal szlachetny.

