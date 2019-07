Najdroższe licytowane trampki świata sprzedane. Para osiągnęła cenę niemal 1,7 mln złotych

Lubisz kupować buty? Wydajesz na nie za dużo pieniędzy? Nie martw się, niektórzy lubią kupić parę za niemal 1,7 mln złotych. Słynny dom aukcyjny Sotheby's poinformował o zakończeniu niezwykłej aukcji internetowej. Jej obiektem była jedyna nieużywana para butów Nike „Moon Shoe” z 1972 roku, czyli obuwia dla biegaczy zaprojektowanego przez współzałożyciela firmy Nike Billa Bowermana.

Zainspirowany przez gofrownicę żony

Legenda głosi, że Boweman, który był również trenerem na Uniwersytecie w Oregonie, wpadł na pomysł stworzenia innowacyjnej podeszwy, która zapewniała lepszą przyczepność podczas biegu, gdy obserwował swoją żonę robiącą gofry. Prototypowa podeszwa miała powstać poprzez nalanie roztopionej gumy do formy z gofrownicy. Rozwiązanie sprawdziło się w sporcie i zostało jedną z pierwszych innowacji wprowadzonych przez firmę Nike do produkcji. Powstało tylko dwanaście par licytowanego modelu. Firma stworzyła je na turnieje próbne przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1972 roku, które odbyły się w Monachium.

Nazwa „Moon Shoe” (Księżycowy But) powstała poprzez skojarzenie odcisku nowego produktu Nike ze śladem, który w 1969 roku na Księżycu pozostawili amerykańscy astronauci. Aukcja została zorganizowana, aby uczcić pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia.

Droższe od butów Michaela Jordana

Buty Nike „Moon Shoe” pobiły rekord na najdroższe sprzedane na aukcji trampki w historii. Do tej pory należał on do pary Conversów podpisanych przez legendę NBA Michaela Jordana. Są to buty, w których koszykarz występował podczas finału Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku. Para została sprzedana za nieco ponad 190 tys. dolarów.

