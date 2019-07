Klientów Biedronki oburzyło zachowanie pewnej matki. Co na to sieć?

Sprawę opisał „Dziennik Bałtycki” , pytając na Facebooku, czy doszło do przekroczenia granicy. W materiale zamieszczono relację jednej z klientek Biedronki w Bydgoszczy. Kobieta była świadkiem, jak matka woziła w wózku swoje kilkuletnie dziecko, które w butach chodziło w miejscu, gdzie normalnie lądują zakupy. – To nie jest higieniczne, dlatego – tym bardziej – sklep powinien zareagować – twierdziła cytowana przez dziennik klientka oburzona zachowaniem drugiej kobiety.

Do sytuacji odniósł się Arkadiusza Mierzwa, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska S.A. Przedstawiciel sieci dyskontów podkreślił, że w sklepach Biedronka zakupy robią całe rodziny, a wielu placówkach już na drzwiach znajduje się instrukcja, jak prawidłowo przewozić dzieci w wózku. „Jednak wiele zależy tu od samych klientów – ich kultury osobistej oraz wyczulenia na kwestie higieny” – zaznaczył Mierzwa, zapewniając, że personel konkretnego sklepu zostanie pouczony, by instruować klientów co do zasad przewożenia dzieci.