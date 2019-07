Sieci handlowe unikają podatków? Większość z nich nie wpłaciła ani złotówki do budżetu państwa

Portal money.pl na podstawie danych dotyczących płatników CIT pochodzących z Ministerstwa Finansów przygotował zestawienie sieci handlowych pod kątem wpłacanego do budżetu podatku dochodowego. Z analizy wynika, że znacząca większość z nich działa na granicy opłacalności lub wręcz charytatywnie. Duże podatki płaci tylko pięć sieci.

Dobre przykłady

Castorama

118,5 mln zł 1,72 proc. obrotów.



Pepco

122,2 mln zł 2,67 proc. obrotów.



LPP

144,8 mln zł 2,09 proc. obrotów.



Rossmann

237,4 mln zł 2,85 proc. obrotów.



Jeronimo Martins

510 mln zł 1 proc. obrotów.

Tylko pięć sieci wpłaciło w 2018 roku do budżetu państwa więcej niż 100 mln złotych z tytułu podatku CIT. Liderem jest Jeronimo Martins Polska. Właściciel Biedronki przelał fiskusowi ponad 510 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się Rossmann. Sieć drogerii przyniosła Skarbowi Państwa dochód w wysokości 237,4 mln zł. Na najniższym stopniu symbolicznego podium stanęła grupa LPP. Właściciel takich marek odzieżowych jak Cropp, Sinsay, House, Mohito czy Reserved wpłacił 144,8 mln zł. W grupie podatników, którzy przekroczyli 100 mln, znalazły się jeszcze Pepco Poland i Castorama Polska. Zapłaciły odpowiednio 122,2 i 118,5 mln złotych.

0 złotych podatku

Na liście znalazło się aż 11 sieci handlowych, których kontrybucja z tytułu podatku CIT wyniosła 0 złotych. To kolejny argument dla fanów planowanego podatku handlowego. Co ciekawe w grupie sieci, które nie wpłaciły ani złotówki do budżetu państwa znalazły się między innymi francuski Auchan, brytyjskie Tesco, czy holenderskie Macro.

