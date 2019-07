Gang handlujący lekami rozbity. Wśród zatrzymanych lekarz i jego córka

W dniu 23 lipca 2019 roku funkcjonariusze Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 7 członków grupy przestępczej, w tym lekarza Krzysztofa G i jego córkę. Jednocześnie zatrzymano poszukiwaną listem gończym osobę kierującą ww. procederem (łącznie zatrzymano 8 osób).

Milionowe straty NFZ

W toku śledztwa ustalono, iż grupa działała co najmniej od 15 czerwca 2015 roku do co najmniej 14 kwietnia 2018r. na terenie województw śląskiego oraz małopolskiego. Jej celem było popełnianie przestępstw karnych związanych z przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za wystawienie recept na leki podlegające refundacji. Sprawcy podrabiali recepty i posługiwaniem się nimi jako autentycznymi, a następnie sprzedawali leki.

Mechanizm działania sprawców polegał na tym, iż lekarz Krzysztof G., a podczas jego nieobecności jego córka Anna G., wypisywali recepty na leki wysokorefundowane typu „Noxafil”, „Tramal”, „Neulasta”, „Sandostatin LAR”, „Clexane”, „Somatuline Autogel” i szereg innych.

Leki te są bardzo drogie, zaś ich cena za granicą przekracza wielokrotnie cenę w Polsce. Przykładowo lek o nazwie „Neulasta” na tzw. czarnym rynku osiągał cenę około 5000 zł, zaś na receptę jego cena wynosiła około 300 zł.

Osobom, na rzecz których recepty były wypisywane, nie przysługiwało prawo do ich otrzymania, a tym samym do zakupienia leków z refundacją. Ponadto nie miały one świadomości, iż recepty na ich dane zostały wystawione.

Lekarz Krzysztof G. wystawił w ten sposób co najmniej 4500 recept. Były one realizowane przez członków grupy przestępczej w aptekach na terenie całego kraju. Następnie leki te były sprzedawane na czarnym rynku bądź wywożone poza granice kraju.

Narodowy Fundusz Zdrowia poniósł szkodę w wysokości co najmniej 10,8 mln złotych.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentacji medycznej oraz oszustwa, Są to przestępstwa kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, art. 271 par.1 i 3 kk,, art. 273kk, art. 286 par 1 kk, art. 294 § 1 kk oraz 54 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków medycznych. Grozi za nie kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie wobec sześciu podejrzanych, zaś wobec osoby kierującej grupą przestępczą, poszukiwanej listem gończym, stosowanie tymczasowego aresztowania zostało przedłużone. Wobec jednej podejrzanej prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi osobami oraz zakazem opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu.

