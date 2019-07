Znana sieć sklepów zmienia właściciela. Wycofa się z Polski?

Sieć Go Sport debiutowała w Polsce na początku XXI wieku. Jest dystrybutorem wielu znanych marek sportowych, takich jak Nike, Adidas, Reebok, New Balance, The North Face, Quicksilver czy Salomon. Sklepy ze sprzętem i odzieżą sportową Go Sport znajdują się m.in. w Warszawie, Katowicach, Rzeszowie czy Lublinie. W sumie sieć ma 33 placówki na terenie całego kraju. Z informacji portalu Dla Handlu wynika, że już wkrótce marka może się wycofać z polskiego rynku.

22 lipca rozpoczęto bowiem wyłączne negocjacje ze spółką Sportmaster na sprzedaż Go Sport Poland. Sportmaster to firma zarejestrowana w Singapurze. Jest trzecim największym europejskim dystrybutorem artykułów sportowych, działa głównie na Białorusi, Rosji, Ukrainie, Kazachstanie a także w Chinach i Wietnamie. Łącznie na całym świecie posiada ponad 520 sklepów. Pod marką Go Sport działa w sumie 347 sklepów, w tym ponad 80 poza rodzimą Francją (Belgia, Polska, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie).