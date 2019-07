Wielkie zmiany w płatnościach w H&M. Będzie można kupować „na kreskę”

H&M to szwedzka firma, która rozmieściła swoje placówki w wielu państwach. Teraz przedsiębiorstwo zaskoczyło klientów informacją o wprowadzanych zmianach w sposobie dokonywania płatności za zakupy. H&M chce dać klientom czas do namysłu.

„Kup teraz, zapłać później” – to hasło promujące nowy pomysł szwedzkiego przedsiębiorstwa. W ramach akcji klient może wziąć produkt ze sklepu za darmo. Następnie ma 14 dni na podjęcie decyzji, czy decyduje się na zatrzymanie danego artykułu, a co za tym idzie uiszczenie opłaty. Gdyby zmienił jednak zdanie i planował oddać ubranie do sklepu, nie zostaną naliczone żadne opłaty.

Jest jednak jeden warunek. By wziąć udział w tej akcji, trzeba wcześniej zarejestrować się w sklepie online H&M, a potem za pomocą telefonu zeskanować kod QR w sklepie. Przedsiębiorstwo prowadzi już testy w Szwecji, kolejnym państwem będzie Belgia. Media obiegła informacja, że prawdopodobnie omawiane rozwiązanie będzie wprowadzone również na rynku europejskim.

