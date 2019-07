Piwo warte 16,8 mld złotych rocznie. Branża piwowarska napędza polską gospodarkę

„Polacy coraz częściej sięgają po alkohole niskoprocentowe. Z analiz wynika, że spada spożycie wódki, a jednocześnie rośnie spożycie piwa i wina. "nad Wisłą spożywa się rocznie około 97 litrów na osobę, co daje nam czwarte miejsce w Europie”. – informuje Deloitte. W naszym kraju działa ponad 300 browarów. Dla porównania w całej Unii Europejskiej jest ich 9,5 tys.

Piwna rewolucja

„Według obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku zostało wyprodukowanych 40,93 miliona hektolitrów piwa, o 2,6 proc. więcej niż w 2017 roku. Rośnie także sprzedaż. Jak wynika z danych firmy badawczej Nielsen, w ubiegłym roku jej wartość wyniosła 16,8 mld zł, tj. o 7,7 proc. więcej rok do roku”. – czytamy w raporcie Deloitte.

Także sprzedaż znacząco rośnie. W roku 2018 była ona wyższa od 4,1 proc. w stosunku z rokiem ubiegłym. Eksperci zaznaczają także, że na rynku miała miejsce bardzo ciekawa sytuacja. Dotyczy ona piw nisko- i bezalkoholowych. „Segment piw niskoalkoholowych i bezalkoholowych dotknęła prawdziwa rewolucja, a sprzedaż w ujęciu wartościowym wzrosła o prawie 80 proc”. – czytamy w raporcie.

Motor napędowy gospodarki

Jak wynika z badania Deloitte przeprowadzonego dla ZPPP Browary Polskie, w 2017 roku polscy producenci piwa wydali na materiały i usługi aż 6,5 mld złotych. Browarnicy napędzają jednak głównie polską gospodarkę. Aż 5,8 mld zł z tej kwoty zostało wydane w kraju.

– To pokazuje, że 90 proc. pieniędzy wydanych na zakup, w tym m.in. opakowań, usług profesjonalnych i marketingowych, surowców z branży rolniczej i przetwórstwa spożywczego zostało nad Wisłą. W sumie branża wygenerowała w analizowanym przez nas roku 19,4 mld zł wartości dodanej. Dla zobrazowania – można za to wybudować około 500 km autostrad. – mówi Rafał Rudzki, Starszy Menedżer, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.