Inflacja najwyższa od siedmiu lat. Winne głównie ceny żywności i napojów

Inflacja w lipcu osiągnęła poziom 2,9 proc. – informuje Główny Urząd Statystyczny. To najwyższy poziom od niemal siedmiu lat. Najnowsze wyniki zaskoczyły analityków. Konsensus rynkowy zakładał bowiem inflację na poziomie 2,6 proc rok do roku. Jak podaje GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z lipcem 2018 r. wzrosły o 2,9 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowe wzrosły o 6,8 proc., nośników energii spadły o 1 proc., a paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 0,7 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca inflacja wzrosła o 0,3 punktu proc. W styczniu wyniosła tylko 0,7 proc. od tamtej niezmiennie rośnie.

Wysokie ceny żywności

Już w maju informowaliśmy, że ceny żywności znacznie wzrosły. Widać to było przede wszystkim po warzywach i owocach. Wynikało to przede wszystkim z braków w zapasach z zeszłego roku oraz sezonowej podwyżki cen. Cześć warzyw dopiero pojawiała się na rynku, co zawsze skutkuje ich wysoką ceną. W tym roku notowano jednak wyjątkowo wysokie ceny. Drogie były ziemniaki, marchewka, pietruszka, kapusta, a także owoce, w tym, chociażby czereśnie.

Czytaj także:

Ceny warzyw i owoców oszalały. Pietruszka jest droższa od mięsa