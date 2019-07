Dla turystów i mieszkańców. Nowa Biedronka z siłownią plenerową

Sklep przy ul. Topolowej 2 to pierwsza Biedronka w Rewalu. Placówka pełna jest ekologicznych rozwiązań. Otwarto ją w formacie 2.0, co oznacza wygodniejsze ułożenie produktów, a tym samym większy komfort zakupów. To wyjątkowa Biedronka, bo można w niej połączyć zakupy z dbaniem o zdrowie – z tyłu sklepu mieści się bowiem siłownia plenerowa.

Biedronka w Rewalu ma salę sprzedaży o powierzchni 760 m2 oraz 6 kas. W czasie intensywnego sezonu letniego zatrudnionych w niej jest 30 osób. Na zmotoryzowanych klientów czeka przestronny parking liczący 60 miejsc postojowych, z czego 2 zarezerwowane są dla osób niepełnosprawnych. Sklep został urządzony z zastosowaniem nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań, co stanowi jeden z filarów społecznej odpowiedzialności sieci Biedronka. Zamontowano w nim oświetlenie LED, a w urządzeniach chłodniczych zastosowano ekologiczny gaz CO2. Dodatkową atrakcją dla dbających o zdrowie jest siłownia plenerowa znajdująca się z tyłu budynku, otwarta dla wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. – Cieszymy się, że kolejna Biedronka zawitała do nadmorskiej miejscowości. Dzięki temu stali zarówno mieszkańcy Rewala, jak i turyści zyskali dostęp do szerokiej oferty produktów o wysokiej jakości w biedronkowych cenach. Nasza placówka cechuje się też nowoczesnością i wygodnym układem wewnątrz, dlatego wierzymy, że zakupy w Biedronce będą bardzo komfortowe – mówi Łukasz Jorka, menedżer ds. marketingu operacyjnego w regionie Koszalin, odpowiedzialny za sklep w Rewalu. Biedronka przy ul. Topolowej w Rewalu została otwarta 30 lipca. Sklep jest czynny od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godz. 7:00- 23:00. Czytaj także:

Klientów Biedronki oburzyło zachowanie pewnej matki. Co na to sieć?