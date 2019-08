Nie dajcie się oszukać! Uwaga na tzw. banknoty prezentowe

Galeria:

Banknoty prezentowe - policja ostrzega przed oszustami

O co chodzi? Są to podróbki banknotów o nominałach 100 i 200 złotych. Są one podobne do oryginałów, ale posiadają też nadruki informujące o prezentowym przeznaczeniu – „souvenir”, a także informacje wskazujące, że nie jest to środek płatniczy. Tzw. banknoty prezentowe – różnych walut, wytwarzane są dla celów rozrywkowych z naniesionymi specjalnymi napisami np. „souvenir” lub podobnymi. „W założeniu służą one tylko i wyłącznie do zabawy” – podkreśla policja.

QUIZ:

Znasz waluty różnych krajów? Zobaczmy